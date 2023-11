Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vier Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen, 04.-06.11.2023, sind an einem in einer Tiefgarage in der Rheinfelder Straße in Wyhlen abgestellten Skoda alle vier Reifen zerstochen worden. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Die Tiefgarage wird auch von Personen genutzt, die nicht im Haus wohnen. Die Zufahrt steht gelegentlich auch länger offen, weshalb der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (Kontakt 07624 9890-0) auch auf Zeugenhinweise außerhalb der Hausgemeinschaft hofft.

