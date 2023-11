Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrendes Kind kollidiert mit Auto

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.11.2023, gegen 17:45 Uhr, ist in Rheinfelden in der Eichbergstraße ein fahrradfahrendes Kind mit einem Auto kollidiert. Der 11-jährige Junge wurde verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in eine Kinderklinik. Der Junge dürfte mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße gefahren sein und wurde dabei vom herannahenden Pkw eines 66 Jahren alten Mannes erfasst. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn. Das Fahrrad und der Pkw wurden leicht beschädigt.

