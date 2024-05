Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.5.) haben noch unbekannte Täter offenbar versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gagernstraße zu gelangen. Ihr kriminelles Vorhaben, die Wohnungstür zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitagmorgen 7 Uhr aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Die Tür zum Mehrfamilienhaus wurde allerdings überwunden. Ob Gegenstände entwendet wurden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei ihrem Einbruchsversuch verursachten sie einen geschätzten Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/969 - 0 weitere sachdienliche Hinweise entgegen.

