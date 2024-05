POL-DA: Breuberg: Brand eines Einfamilienhauses

Lampertheim (ots) - Am Donnerstag (02.05.) gegen 12:00 Uhr wurde in der Bürstädter Straße in Lampertheim ein geparkter schwarzer Ford Fiesta an der rechten Heckstoßstange/Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden an dem Ford Fiesta beläuft sich auf etwa 800,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es handelte sich hierbei um einen Ford ...

