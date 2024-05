Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Am Donnerstag (02.05.) gegen 12:00 Uhr wurde in der Bürstädter Straße in Lampertheim ein geparkter schwarzer Ford Fiesta an der rechten Heckstoßstange/Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden an dem Ford Fiesta beläuft sich auf etwa 800,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es handelte sich hierbei um einen Ford Mondeo. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher der geschädigten Fahrzeughalterin einen Notizzettel an der Windschutzscheibe hinterließ. Dieser Zeuge, sowie alle anderen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: PK'in Mandel, PSt- Lampertheim-Viernheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell