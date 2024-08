POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese unbekannten Kreditkartendiebe?

Hannover (ots) - Nach dem Brand eines leerstehenden Gebäudes am 04.08.2024 in der Langen Straße in Wunstorf hat sich der Verdacht der Polizei auf vorsätzliche Brandstiftung erhärtet. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover wurde das Feuer gegen 18:40 Uhr gemeldet. Das rund 800 ...

mehr