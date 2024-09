Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Zusammenstoß auf der Landesstraße 1088

Auf der Landesstraße 1088 bei Öhringen stießen am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammen. Eine 21-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem Opel von Unterohrn in Richtung Öhringen, als sie aus unbekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte der Opel mit dem entgegenkommenden Ford einer 61-Jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstanden jeweils wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

Pfedelbach: Wer kann Hinweise auf masturbierenden Mann geben?

Ein masturbierender Mann versetzte am Donnerstagmorgen bei Pfedelbach zwei Spaziergängerinnen in Aufruhr. Die Frauen waren ab kurz nach 8 Uhr auf den Feldwegen zwischen Heuberg und Baierbach unterwegs, als sie einem etwa 55- bis 65-jährigem Mann begegneten, der Walking Stöcke unter dem Arm trug und in seiner Hose an seinem Glied manipulierte. Der Mann hatte kurze graue Haare und trug eine Brille. Zeugen, die sich vom Verhalten des Mannes ebenfalls belästigt fühlten oder Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Weißbach: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 36-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Weißbach schwer verletzt. Der Mann war gegen 14 Uhr mit der Hand an seinem Arbeitsplatz in eine Maschine geraten. Er wurde von Rettungskräften versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

