POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Gas mit Bremse verwechselt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Gas mit Bremse verwechselt

Ein 71-Jähriger verwechselte am Donnerstag gegen 11 Uhr beim Einparken auf einem Parkplatz eines Supermarktes das Gaspedal mit der Bremse und fuhr mit seinem BMW auf einen angrenzend geparkten Audi auf. Der Audi wurde durch den Anstoß nach hinten geschoben, wodurch ein 54-Jähriger, der den Kofferraum des Audi belud, umgeworfen und dabei verletzt wurde.

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag gegen 1:10 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen gemeldet, dass zwei augenscheinlich alkoholisierte Personen an einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße in einen Seat einstiegen und beim Wegfahren einen dort geparkten Audi beschädigten. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug in der Hegelstraße fahrend festgestellt werden. Beim Erblicken der Streife beschleunigte der 26-jährige Pkw-Lenker stark und bog in die Kanststraße ein. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug stehend in der Nietzschestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde der Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Aalen/Unterkochen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Im einspurigen Baustellenbereich in der Aalener Straße kam am Donnerstag gegen 23:40 Uhr einem Busfahrer ein 50-Jähriger mit seinem Ford entgegen, der augenscheinlich bei roten Lichtzeichen in den Baustellenbereich einfuhr. Als der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug zurücksetzte, um dem Linienbus Platz zu machen, stieß er rückwärts gegen ein Gartentor, an welchem ein geringer Sachschaden entstand. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 50-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

