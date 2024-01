Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zweifacher Polizeieinsatz

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Abend (14.01.2024), gegen 21:20 Uhr, aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalles in die Vogtlandstraße / Kepplerstraße aus. Nach vorliegenden Erkenntnissen geriet ein Pkw BMW entlang der Vogtlandstraße stadteinwärts über die Mittelbebauung auf die Gegenfahrspur, kollidierte dort mit einem Verkehrsschild und kam letzten Endes am Bordstein zum Stehen. Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und griff ein. Vor Ort konnten außerhalb des Fahrzeuges zwei junge Männer ukrainischer Herkunft (21, 25) Jahre festgestellt werden, welche beide unter dem Einfluss von Alkohol und einer zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Beide waren verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wer von beiden den BMW lenkte, wird derzeit ermittelt. Zudem ist nicht bekannt, ob möglicherweise weitere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrmanöver gefährdet wurden. Im Zusammenhang mit den geführten Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden Zeugen gesucht, Angabe dazu machen können. Zudem werden etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0011586/2024) Nur wenige Stunden später sorgten die beiden Männer erneut für einen Polizeieinsatz. So beschädigten sie heute Mitternacht (15.01.2024), in der Karl-Matthes-Straße / Werner-Petzold-Straße die Scheiben von insgesamt 13 Fahrzeugen, sowie eine Straßenlaterne sowie zwei Verkehrszeichen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den Sachbeschädigern könnten diese gestellt und in Gewahrsam genommen werden. (KR)

