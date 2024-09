Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Junger Mann nach Pkw-Aufbruch in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem Pkw-Aufbruch in Weingarten am frühen Donnerstagmorgen nahmen Polizeibeamte einen 20-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Zeuge gegen 04:00 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße zwei Männer, die sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu einem geparkten BMW X5 verschafften. Die Täter durchsuchten offenbar den Innenraum des Fahrzeugs, als sie bemerkten, dass sie von dem Zeugen beobachtet wurden.

Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen zunächst zu Fuß in Richtung Kanalstraße. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte nach kurzer Verfolgung einen der beiden mutmaßlichen Täter auf einem Fahrrad fahrend vorläufig festnehmen. Der zweite Unbekannte entkam über einen Bach in der Nähe der Ringstraße.

Am geöffneten Fahrzeug entstand offenbar kein sichtbarer Sachschaden. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der festgenommene 20-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 96718-0 in Verbindung zu setzen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Noel Mannherz, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell