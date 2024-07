POL Schwaben Nord: Schockanruf - Bargeld übergeben

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR München - Am gestrigen Sonntag (07.07.2024) kam es auf der Autobahn A8 zwischen Zusmarshausen und Adelsried zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer auf der linken Fahrspur in Richtung München. Beim Fahrstreifenwechsel verlor der 29-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen den neben ihm fahrenden 63-jährigen ...

mehr