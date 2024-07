POL Schwaben Nord: Diebstahl von Kennzeichen

Augsburg (ots) - Hochzoll - Im Zeitraum von Samstag (06.07.2024), 18.00 Uhr bis Sonntag (07.07.2024), 17.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten blauen VW an der Fahrertüre in der Ortlerstraße. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe. Lechhausen - Am gestrigen Sonntag ...

