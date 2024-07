Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Samstag (06.07.2024), 18.00 Uhr bis Sonntag (07.07.2024), 17.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten blauen VW an der Fahrertüre in der Ortlerstraße.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe.

Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (07.07.2024), zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten weißen Audi an der rechten hinteren Seite in der Meraner Straße.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

