BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof

Kehl/Offenburg (ots) - Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein 39-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Betrugs. Er wurde nach richterlicher Vorführung in das Gefängnis eingeliefert. Während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann unkooperativ und ...

mehr