POL-KA: (KA) Karlsruhe - 22-Jähriger nach versuchter räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt auf eine 56-jährige Frau am späten Montagabend sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die 56-Jährige an einer Hauseingangstür in der Buntestraße in Karlsruhe gegen 23:00 Uhr von einem bislang unbekannten Mann körperlich angegangen. Nachdem die Frau zu Boden gefallen war, entriss ...

mehr