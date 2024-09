Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bagger beschädigt Oberleitung für Straßenbahnen

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Oberleitung der Straßenbahnen in der Schillerstraße von einem Bagger stark beschädigt. Der Schienenverkehr ist aktuell in diesem Bereich unterbrochen. Der Fahrzeugverkehr wird örtlich umgeleitet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb bei einem Abladevorgang eines Baggers von einem Sattelauflieger gegen 07:40 Uhr der Schaufelarm des Raupenfahrzeugs an den Stromleitungen hängen und riss diese teilweise ab. In der Folge kam es zu Funkenbildungen an dem Bagger, die jedoch keinen Brand auslösten. Eine Straßenbahn wurde von herabfallenden Teilen der Oberleitung ebenfalls beschädigt. Personen kamen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

