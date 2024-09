Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gescheiterte Diebestour in Neureut - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 45-jähriger Tatverdächtiger ist am Freitagabend vorläufig festgenommen worden, nachdem er zuvor versucht haben soll in mindestens zwei Wohnhäuser in Karlsruhe-Neureut einzubrechen.

Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige gegen 23:30 Uhr zunächst über eine verschlossene Terrassentür versucht haben, in ein Wohnhaus im Fichtenweg einzubrechen. Da der Versuch die Tür zu öffnen jedoch scheiterte, ließ er von seinem Vorhaben ab und versuchte stattdessen, über ein offenstehendes Fenster in der Nachbarschaft in ein weiteres Haus einzudringen. Hierbei wurde eine Bewohnerin des Hauses geweckt und auf den Einbrecher aufmerksam, weshalb dieser die Flucht ergriff.

Im weiteren Verlauf soll der 45-Jährige außerdem versucht haben, ein Fahrrad von einem dritten Anwesen im Fichtenweg zu stehlen. Dabei wurde er abermals von einem Bewohner ertappt und flüchtete.

Zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gelang es im Rahmen der Fahndung, den Verdächtigen noch in Tatortnähe vorläufig festzunehmen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von etwa 1,4 Promille.

Der Tatverdächtige soll ersten Erkenntnissen zufolge keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik haben, weshalb er im Laufe des Samstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt wurde, der Haftbefehl erließ.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Noel Mannherz, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell