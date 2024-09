POL-KA: (KA) Karlsruhe - 29-Jähriger ausgeraubt - Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) - In einem Mehrparteienhauses in Karlsruhe brach am frühen Mittwochabend ein Feuer aus. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Bewohner. Nach bisherigen Erkenntnissen, meldete eine Anwohnerin gegen 17:45 Uhr einen Küchenbrand in der Königsberger Straße der Karlsruher Waldstadt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Rauch im ...

