POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub im Schlossgarten - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Am Freitagmorgen ereignete sich in der Karlsruher Oststadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn. Der Fahrer des Zweirads wurde dabei schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 43-jähriger Mann gegen 08:00 Uhr die Bahngleise im Bereich der Haltestelle Gottesauer Platz in der Durlacher Allee. An ...

