Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Ehingen - Nach Unfall geflüchtet

Durch ein Ausweichmanöver kam es am Sonntag bei Altstreußlingen zum Unfall mit der Leitplanke.

Ulm (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr gegen 19.00 Uhr die B465 von Ehingen in Richtung Dächingen. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Eine 28-Jährige kam ihm entgegen und musste deshalb ausweichen. Dabei kam sie zu weit nach rechts und stieß gegen eine Leitplanke. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter in Richtung Dächingen. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/588-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Ford Mustang auf 6000 Euro.

