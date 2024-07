Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet

Am Montag missachtete ein Autofahrer in Laichingen die Vorfahrt eines LKW und es kam zum Unfall.

Um 11.45 Uhr befuhr ein 77-jähriger VW-Fahrer die Straße Hinter Alenberg. An der Kreuzung zur Westerheimer Straße fuhr er in die Kreuzung ein. Von rechts kam ein Lkw. Der 45-jährige Scania-Fahrer hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der VW musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von zirka 7000 Euro. Am LKW entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

