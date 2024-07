Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Schuppen brennt nieder

Am Dienstagfrüh stand ein Schuppen bei Schwendi in Vollbrand.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 3.30 Uhr ein Feuer in der Hochdorfer Straße. Dort stand ein rund 4 Meter auf 6 Meter großer Schuppen in Vollbrand. Der befand sich im hinteren Bereich des Grundstückes, auf dem sich auch ein unbewohntes Haus befindet. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Der war gegen 4.20 Uhr gelöscht. Die Hütte brannte vollständig nieder. Durch das Feuer wurden auch angrenzende Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen. So waren durch die starke Hitzeeinwicklung Fensterscheiben geborsten und Teile der Aussenfassade beschädigt worden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei Laupheim ermittelt nun die Brandursache. Was in der Hütte gelagert war, muss sie noch ermitteln. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor. Die Ermittler schätzen den Schaden am Schuppen auf rund 15.000 Euro, den an den angrenzenden Gebäuden auf ca. 35.000 Euro. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Ebenso Rettungsdienste und Polizei.

++++1389714(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell