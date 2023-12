Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch

Taschendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gutenbergstraße, Ecke Brockhauser Weg, eingebrochen. Sie durchwühlten Schränke und stahlen Schmuck. Die Polizei sicherte Spuren.

Eine 67-jährige Lüdenscheiderin meldete sich gestern bei der Polizei. Sie hatte am Montag gegen 11 Uhr ihr Portemonnaie beim Einkaufen im Stern-Center offen in den Einkaufswagen gelegt. Beim Bezahlen musste sie feststellen, dass es weg war. Erst am nächsten Tag meldete sie den Diebstahl bei der Polizei.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 9099-0. (cris)

