POL-UL: (GP) Eislingen - An der Ampel aufgefahren/ Am Montag kam es an einer Kreuzung in Eislingen zum Auffahrunfall mit Sachschaden.

Um 8 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Toyota in der Stuttgarter Straße. An der Kreuzung zur Westtangente zeigte die Ampel auf Rot. Das bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines Audi zu spät. Der 73-Jährige fuhr in das Heck des stehenden Autos. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Toyota auf rund 1.000 Euro, am Audi auf ca. 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

