POL-UL: (UL) Blaubeuren - Rotlicht missachtet

Am Samstag stießen bei Blaubeuren-Weiler ein Leichtkraftrad und ein Radfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Ein 16-Jähriger war mit seinem Leichtkraftrad auf der B492 von Schelklingen in Richtung Blaubeuren unterwegs. Im Ortsteil Weiler schaltete eine Ampel auf Rot. Das bemerkte der Jugendliche wohl zu spät. Deshalb kam es zum Unfall mit einem Pedelec-Fahrer. Der 87-Jährige überquerte mit seinem Pedelec bei Grün die B492 und wurde am Hinterrad vom Kraftrad erfasst. Der Senior stürzte und erlitt Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Der 16-jährige Piaggio-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von rund 200 Euro.

