Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), B 497 NEUHAUS/SCHÖNHAGEN, Donnerstag, der 23.11.2023, 14:05 Uhr. Eine 18 jährige PKW Fahrerin aus Frankreich befuhr die B 497 aus Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

