Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Ulm - Brand in Mehrfamilienhaus

Auf einem Balkon in Ulm explodierte wohl am frühen Montagmorgen ein Kerzenglas und entzündete Balkonmöbel.

Ulm (ots)

Gegen 01.00 Uhr gab es einen Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Magirusstraße. Die Feuerwehr Ulm und Rettungskräfte waren im Einsatz. Auf dem Balkon im zweiten Stock kam es zu einem Feuer, welches durch die Bewohnerin bereits mit einem Eimer Wasser gelöscht wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr war nur noch Rauch vorhanden. Ursache des Brandes war wohl eine unbeaufsichtigte brennende Kerze. Bei dieser explodierte das Glas aufgrund der großen Hitze. Dadurch fingen die Balkonmöbel Feuer. Auch die Scheibe eines Fensters zerbrach durch die Hitze. Die Bewohnerin wurde wohl durch den Knall geweckt und so auf das Feuer aufmerksam. Am Haus entstand ein Schaden von zirka 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

++++ 1381650(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell