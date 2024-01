LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Ein 42-Jähriger parkte gestern seinen Toyota in der Werneburgstraße. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 17.50 Uhr die Beifahrerscheibe des Toyota beschädigt hatten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0019171/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr