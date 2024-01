LPI-GTH: Fahrräder entwendet-Zeugensuche

Eisenach (ots) - In ein Hotel in der Straße Am Weinberg drangen ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen gewaltsam ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Tat wurde heute, in der Zeit zwischen 03.05 Uhr und 03.10 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die ...

