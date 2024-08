Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 07:50 Uhr kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße / Kappelenweg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 36-jähriger Ford-Fahrer mit einem 34-jährigen Pedelec-Fahrer zusammenstieß. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Riesbürg: Schwerverletzte Fahrradfahrerin

Am Samstag gegen 00:20 Uhr stürzte auf der Kreisstraße 3316 von Ringlesmühle in Richtung Utzmemmingen eine 59-jährige Fahrradfahrerin alleinbeteilig und verletzte sich schwer.

Bopfingen: Schwerverletzter Motorradfahrer

Am Freitag gegen 14:30 Uhr kam auf der Landesstraße 1070 im Bereich des Kreisverkehrs Hohenberg - Dehlingen ein 16-jähriger Kraftradfahrer mit seinem KTM-Kraftrad in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwerverletzt. Der Sachschaden am Kraftrad wird auf 2.800 Euro geschätzt.

