POL-MS: Gestohlene Airpods am Bremer Platz geortet - 47-Jähriger festgenommen

Am Freitagnachmittag (21.06., 15:28 Uhr) haben Polizisten einen 47-jährigen Mann am Bremer Platz festgenommen, nachdem sie die gestohlenen AirPods eines 19-Jährigen mittels Handy-Ortung in der Jacke des Tatverdächtigen entdeckt hatten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren dem 19-Jährigen die AirPods in der Nacht von Mittwoch (19.06.) auf Donnerstag (20.06.) gegen 00:00 Uhr auf der Promenade entwendet worden. Am Freitag (21.06.) meldete sich der Geschädigte bei der Polizei, weil er seine Kopfhörer dank der dazugehörigen App im Bereich des Bremer Platzes orten konnte. Polizisten suchten daraufhin den Bremer Platz mit dem Mobiltelefon des 19-Jährigen auf. Durch die Handy-Ortung gaben die entwendeten AirPods ein Geräusch von sich, welches die Beamten zu dem 47-jährigen Tatverdächtigen führte. In seiner Jackentasche fanden die Polizisten bei der Durchsuchung die gestohlenen Kopfhörer.

Weil sich bei der Überprüfung des 47-jährigen Serben herausstellte, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag, nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest.

