Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald) Kind wird auf Straße angefahren (07.05.2024)

Schonach (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:45 Uhr ist es auf dem Grubweg in Schonach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Renault war auf dem Grubweg in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 53 ragte ein geparkter Kleinbus in die Straße. Ein 7-jähriges Mädchen überquerte zeitgleich die Straße, da sie zu ihrer auf der anderen Straßenseite wartenden Mutter laufen wollte. Hierbei erfasste der Renault-Fahrer trotz einer Vollbremsung das Kind. Ein hinzugerufener Notarzt untersuchte das Mädchen an der Unfallstelle. Es hatte sich nur leichte Verletzungen zugezogen und konnte bei den Eltern daheim belassen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Drogenbeeinflussung bei dem 24-jährigen Autofahrer fest. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug ihm positiv an, was für ihn eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell