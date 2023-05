Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto aufgebrochen

Zeugen gesucht (25.05.2023)

Tuttlingen (ots)

Diebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen in der Kniestraße abgestellten Audi aufgebrochen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und konnten so das Auto öffnen. Sie klauten aus dem Innenraum zwei Taschen, in denen sich unter anderem ein Laptop befand. Aus dem Kofferraum des Audi stahlen sie noch eine blaue Daunenjacke. Den Schaden insgesamt bezifferte die Polizei auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Täter erbittet sie unter der Telefonnummer 07461 941-0.

