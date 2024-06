Polizei Münster

POL-MS: Auf dem Inselbogen: Pkw-Fahrer stößt mit Kind auf Rad zusammen - Unfallbeteiligter gesucht

Münster (ots)

Am Donnerstagmittag (20.06., 13:25 Uhr) sind auf dem Inselbogen ein 36-jähriger Autofahrer und ein bislang unbekanntes Kind auf einem Fahrrad zusammengestoßen.

Nach Angaben des 36-Jährigen fuhr er mit seinem Pkw über den Inselbogen in Richtung Metzer Straße. Ein unbekanntes Kind war mit seinem Fahrrad in die gleiche Richtung unterwegs. Als der Autofahrer auf den Parkplatz hinter einem Schwimmbad abbog, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Parteien, in der das Kind auf Nachfrage beteuerte, unverletzt zu sein, verließ es in Absprache mit dem Autofahrer die Unfallörtlichkeit. Im Nachgang bemerkte der 36-Jährige jedoch einen Sachschaden an seinem PKW.

Er beschreibt den jungen Fahrradfahrer wie folgt: Er sei etwa fünf bis sieben Jahre alt gewesen, habe dunkelblonde, lockige Haare, sowie eine Brille und einen Fahrradhelm getragen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen und die Erziehungsberechtigten des Kindes, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Text: Milena Rethmann

