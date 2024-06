Polizei Münster

POL-MS: 19-Jähriger auf der Klosterstraße mit Pfefferspray und Messer bedroht - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei Männer sollen am Donnerstagnachmittag (13.06., 17:00 Uhr) auf der Klosterstraße einen 19-Jährigen mit einem Messer und Pfefferspray angegriffen haben. Nach Angaben des 19-Jährigen warteten die ihm bekannten Täter vor einem Lebensmittelgeschäft auf ihn. Sie hielten den jungen Mann fest und griffen ihn mit Pfefferspray an. Im weiteren Verlauf sollen sie zudem ein Messer gezogen haben. Aufmerksame Passanten sprachen die Täter lautstark an. Daraufhin flüchteten die Männer in Richtung Engelstraße. Die Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Passanten, die möglicherweise weitere Details zum Tathergang geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell