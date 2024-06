POL-MS: 76-Jähriger überschlägt sich auf A2 - Unfallbeteiligter flüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag (18.06., 16:30 Uhr) und Mittwochmorgen (19.06., 07:45 Uhr) in eine Biologische Station an der Coermühle eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu der Station. Sie entwendeten Lebensmittel und hochwertige Lehrmaterialien und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

