Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Patientenzimmer

Stuttgart (ots)

- Krankenhauspersonal dämmt Brand ein und bringt Patienten in Sicherheit

- Patienten werden auf andere Stationen verlegt

In einem Krankenhaus in der Auerbacherstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt löste um kurz vor Mitternacht die automatische Brandmeldeanlage aus. Wenige Sekunden später meldeten auch Mitarbeiter aus dem Krankenhaus einen Brand in einem Patientenzimmer.

Die Mitarbeitenden des Krankenhauses reagierten schnell und bekämpften den Brand mit einem Feuerlöscher. Weitere Mitarbeitende brachten zwei Patienten aus dem betroffenen Zimmer und einen weiteren Patienten aus einem benachbarten Zimmer in Sicherheit.

Bei Eintreffen der Feuerwehr mussten noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Zudem waren Teile der Station verraucht und wurden durch die Feuerwehr mit einem maschinellen Lüfter entraucht.

Die betroffenen Patienten wurden auf andere Stationen des Krankenhauses verlegt und dort auf mögliche Verletzungen untersucht. Parallel zu diesem Einsatz war die Feuerwehr noch bei einem Großeinsatz in Stuttgart-Zuffenhausen gefordert (siehe separater Pressebericht).

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Leitungsdienst

Feuerwache 2: Löschzug, Wechsellader mit Abrollbehälter Atemschutz, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst, Einsatzleitwagen 2

Feuerwache 4: Löschfahrzeug, Drehleiter Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Münster: Löschzug

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Leitender Notarzt, ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell