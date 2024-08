POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - PKW beschädigt - Farbschmiererei

Aalen (ots) - Fellbach: Automaten aufgebrochen Einbrecher drangen am Donnerstag in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr in der Gotthilf-Bayh-Straße gewaltsam in einen Verkaufsstand ein. Dort stehen mehrere Verkaufsautomaten, von denen drei aufgebrochen und daraus etwa 1500 Euro Bargeld entwendet wurde. An den neuen Verkaufsautomaten entstand enormer Schaden, der auf ...

mehr