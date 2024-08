Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfalle, Diebstahl aus Pkw, Brand, Pkw beschädigt, Fahrradtasche & E-Scooter entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradtasche entwendet

Zwischen 4 Uhr und 10:30 Uhr am Donnerstag wurde in der Adam-Weiß-Straße eine Fahrradtasche inklusive Inhalt von einem Fahrrad entwendet. In der Tasche befanden sich neben einem Helm und Kleidung, eine Stirnlampe. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 14:55 Uhr wurde ein Pkw der Marke Mercedes auf einem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Haller Straße beschädigt. Ein Verursacher ist nicht bekannt, da er sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: E-Scooter entwendet

Um 21:30 Uhr am Donnerstagabend wurde am Bahnhof vor einem Gebäude ein E-Scooter kurzzeitig ungesichert abgestellt. In nur einem kurzen unbeobachteten Moment wurde der E-Scooter anschließend entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

In der Dieselstraße wurde zwischen Freitag 11 Uhr und Montag 10 Uhr ein orangener Pkw der Marke Opel geöffnet und durchsucht. Der Pkw war beim Antreffen nicht verschlossen und es wurden Bargeld sowie Wertmarken entwendet. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Brand in Firma

Am Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr kam es zu einem Brand bei einer Firma in der Straße "An der Autobahn". Hierbei fing ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage auf Grund eines technischen Defekts Feuer und breitete sich auf das Dach und einen weiteren Wechselrichter aus. Die angerückte Feuerwehr mit 8 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften konnte das Feuer löschen, wodurch das Gebäude nicht stark beschädigt wurde. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Obersontheim: Pkw-Fahrerin kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab

Am Donnerstagmorgen um 8:20 Uhr befuhr eine 58-jährige Hyundai-Fahrerin die L1066 als sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Hier schleuderte sie quer über die Fahrbahn und kam nach ca. 60 Metern am Fahrbahnrand zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die unter Alkoholeinfluss stehende Frau leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand zudem ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Ilshofen: Pkw beschädigt

In der Crailsheimer Straße wurde zwischen 19:39 Uhr und 20:20 Uhr ein Pkw der Marke Hyundai beschädigt. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker parkte aus einer Parkbucht aus und stieß mit der Heckklappe des geparkten Pkws zusammen. Hierdurch wurde diese stark eingestellt und es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4ß00 entgegen.

