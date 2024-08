Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - aggressiver Fahrgast - Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Automaten aufgebrochen

Einbrecher drangen am Donnerstag in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr in der Gotthilf-Bayh-Straße gewaltsam in einen Verkaufsstand ein. Dort stehen mehrere Verkaufsautomaten, von denen drei aufgebrochen und daraus etwa 1500 Euro Bargeld entwendet wurde. An den neuen Verkaufsautomaten entstand enormer Schaden, der auf 20.000 Euro beziffert wurde. Die Polizei Fellbach bittet nun zum Tatgeschehen um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Backnang: Einbrüche in Gewerbebetriebe

In der Manfred-von-Ardenne-Allee wurde in der Nacht zum Donnerstag in zwei Gewerbebetriebe eingebrochen. An einem diesem Firmengebäude wurde eine Terrassentüre gegen 00.45 Uhr eingeschlagen um sich Zugang zu verschaffen. Das Gebäude bzw. sämtliche Büroräume wurden den Feststellungen zufolge durchsucht. Es wurde letztlich aus einer Geldkassette Bargeld entwendet. Bei dem zweiten Betrieb, in den gegen 2.15 Uhr eingedrungen wurde, lösten die Diebe einen Alarm aus und flüchteten den Feststellungen zufolge ohne Beute. Hinweise zu den Tatgeschehen erbittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090.

Leutenbach-Nellmersbach: Aggressiver Fahrgast

In der Straßenbahn wurde am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr beim Bahnhof Nellmersbach ein 37-jähriger Mann kontrolliert, der keinen Fahrschein vorweisen konnte. Der Mann war aggressiv, weigerte sich auszuweisen und versuchte zu flüchten. Er wurde von den Mitarbeitern des Prüfdienstes bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Der 37-Jährige trat und schlug gegen die eingesetzten Beamten und bedrohte und beleidigte diese. Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Remshalden: Fahrradfahrerinnen gestürzt

Am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr befuhren zwei Radfahrerinnen im Alter von 69 und 62 Jahren die Bahnhofstraße. An einer dortigen Steigung stürzte die 69-Jährige und kollidierte mit der 62-Jährigen, sodass beide zu Fall kamen. Durch den Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt.

Waiblingen: Verkehrsunfall

Eine 53-jährige Seat-Fahrerin war am Donnerstagnachmittag gegen 17:20 Uhr auf der Straße An der Talaue unterwegs. Dort erkannte sie an der Kreuzung zur Winnender Straße zu spät, dass eine vor ihr fahrende 54-jährige Citroen-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Ein Pkw Opel Zafira wurde bei einem Unfall in der Schubartstraße stark beschädigt. In der Zeit zwischen Sonntag- und Donnerstagabend stieß ein unbekannter Autofahrer gegen den parkenden Opel und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Danach flüchtete er ohne den Vorfall anzuzeigen. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Autofahrer wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Aspach: Unfallflucht

4000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer, der am Donnerstag gegen 1 Uhr in der Rielinghäuser Straße gegen einen geparkten Pkw Seat Ibiza fuhr. Danach flüchtete der Autofahrer ohne den Unfall zu melden. Zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

