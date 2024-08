Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Michael Bauer neuer Leiter des Polizeireviers Winnenden

Aalen (ots)

Zum 1. August 2024 übernahm Michael Bauer die Leitung des Polizeireviers Winnenden. Der 52-jährige Erste Polizeihauptkommissar trat damit die Nachfolge des bisherigen Leiters Andreas Lindauer an, welcher zum 01.03.2024 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mit der kommissarischen Leitung war seither der Erste Polizeihauptkommissar Friedhelm Veigel betraut, welcher künftig wieder die Leitung der Führungsgruppe und des stellvertretenden Leiters des Polizeireviers übernehmen wird.

Michael Bauer trat 1989 in den Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg ein, wo er zunächst seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen absolvierte. Nach verschiedenen Stationen im Streifen- und Ermittlungsdienst im Rems-Murr-Kreis erfolgte im Jahr 2010 der Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst nach Abschluss des Studiums an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Nach dem Studium war Michael Bauer in verschiedenen Stellen des Führungs- und Einsatzstabes tätig, wo er bis zuletzt als verantwortlicher Referent im Sachbereich Einsatz- und Sicherheitsaufgaben tätig war.

Der verheiratete und in Welzheim wohnhafte Vater zweier Kinder ist in seiner Freizeit sportlich aktiv und gerne mit seinem Hund draußen in der Natur. Michael Bauer blickt mit Vorfreude auf die neue Tätigkeit: "Nach meiner langjährigen Tätigkeit beim Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Aalen freue ich mich auf die neuen Aufgaben beim Polizeirevier Winnenden. Als Revierleiter darf ich meinen Beitrag zur Sicherheit in der großen Kreisstadt Winnenden und den Gemeinden Schwaikheim, Leutenbach und Berglen leisten. Ich freue mich auf das junge und motivierte Team von Kolleginnen und Kollegen beim Polizeirevier Winnenden und über das in mich gesetzte Vertrauen für die immer komplexer werdenden Aufgaben", so der 52-Jährige.

Polizeipräsident Reiner Möller freut sich, dass diese wichtige Leitungsfunktion erneut mit einem erfahrenen Beamten aus den eigenen Reihen des Polizeipräsidiums Aalen besetzt werden kann: "Michael Bauer bringt alles mit, was für dieses verantwortungsvolle Amt notwendig ist. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Fachwissen wird er das motivierte und engagierte Team des Polizeireviers Winnenden hervorragend ergänzen. Seine Führungsqualitäten, seine Persönlichkeit und sein Engagement für die Gemeinschaft machen ihn zu einer idealen Wahl für diese wichtige Position. Ich bin mir sicher, dass er das Revier mit großem Erfolg leiten und als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen wird.

