Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall

28-Jährige nach Alleinunfall schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Freitag (15. März 2024) gegen 13:50 Uhr fuhr eine 28-Jährige Frau aus Kleve mit ihrem Opel den Tweestrom in Richtung Kleve, als sie in Höhe der Straße Kerkenkamp aus derzeit nicht bekannten Gründen ins Schleudern kam, nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Abhang hinunterrutschte. Die 28-Jährige verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW musste abgeschleppt werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell