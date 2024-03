POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - Am Montag, dem 11.03.2024 gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass soeben eine Frau mit ihrem Pkw Skoda in einen Graben bei einem Supermarkt in Wustrow gefahren sein soll. Vor Ort stellten die Beamten eine 57-jährige Deutsche aus der Region fest, welche gesundheitlich beeinträchtigt schien, so dass im Weiteren ...

mehr