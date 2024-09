Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach schwerer räuberischer Erpressung: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine 26-jährige Frau wurde am 23. August mutmaßlich Opfer einer schweren räuberischen Erpressung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat die 26-Jährige mit ihren drei Kindern gegen 10:45 Uhr eine Bankfiliale in der Herweghstraße in Karlsruhe. Nachdem sie am Geldautomaten Geld abgehoben hatte, verließ sie das Gebäude. Unmittelbar darauf bedrohte sie offenbar ein Mann mit einem Messer und forderte Geld von ihr. Aus Angst warf die junge Frau ihre Handtasche auf den Boden, woraufhin der Täter offenbar das Bargeld daraus entnahm.

Der Täter hatte dunkle Haare, welche er teilweise zu einem Dutt gebunden hatte und trug einen Vollbart. Er sei von normaler Statur, rund 170 cm groß und habe ein arabisches Erscheinungsbild gehabt. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover sowie weißen Schuhen gewesen. Die Geschädigte schätzt den Mann zwischen 30 bis 35 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Anja Hamerski, Pressestelle

