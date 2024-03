Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter schlägt 16-Jährigen ins Gesicht - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45355 E.-Bochold: Am 16. Oktober vergangenen Jahres fuhr der 16-jährige Geschädigte gegen 20:40 Uhr mit der Buslinie 140 in Richtung Borbeck. An der Haltestelle Jahnstraße stieg er mit dem unbekannten Tatverdächtigen aus. Als der 16-Jährige auf den Gehweg der anderen Straßenseite wechselte, wartete dort schon der Unbekannte auf ihn, um den Essener unvermittelt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Der Polizei liegen Bilder des Tatverdächtigen vor, welche Sie unter folgendem Link einsehen können:

https://polizei.nrw/fahndung/130285

Zeugen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort oder der Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./ViV

