POL-DO: Kollision mit Stadtbahn: Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der Bornstraße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0962 Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann in Lünen. Der Mann wird seit Montagmorgen (9. Oktober) vermisst und wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in Lünen-Brambauer gesehen. Der 67-Jährige ist örtlich nicht orientiert. Suchmaßnahmen nach dem Mann - auch mit Unterstützung eines Hubschraubers und eines ...

