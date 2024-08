Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (322/2024) PKW touchiert Fahrzeugtür in Bad Sachsa - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Lindenstraße, auf Höhe Hausnummer 22

Donnerstag, 22. August 2024, 12:30 Uhr

BAD SACHSA (ms) - In Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) touchierte vermutlich ein Opel Donnerstag (22.08.24), gegen 12:30 Uhr, in der Lindenstraße eine geöffnete Fahrzeugtür. Dabei wurde ein Außenspiegel beschädigt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge parkte die Halterin eines Ford Fiesta ordnungsgemäß in der Lindenstraße, auf Höhe Hausnummer 22, am Fahrbahnrand und war damit beschäftigt ihre Einkäufe in den Pkw zu laden. Dabei war die hintere linke Fahrzeugtür zur Fahrbahnseite leicht geöffnet.

In dem Augenblick fuhr mutmaßlich ein Opel an dem Ford derart dicht vorbei, dass der rechte Außenspiegel des Opel beschädigt wurde. Allem Anschein nach wurde der Unfall nicht bemerkt und der Opel fuhr in unbekannte Richtung fort.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell