Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (321/2024) Unfallflucht in Barbis - Geparkter PKW auf Parkplatz beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Barbis, Barbiser Straße, Parkplatz

13. August 2024, zwischen 07:20 Uhr und 14:20 Uhr

BARBIS (ms) - In Barbis (Landkreis Göttingen) wurde am vergangenen Dienstag (13.08.24), in der Zeit von 07:20 Uhr bis 14:20 Uhr, ein grauer VW Golf Plus auf einem nahegelegenen Parkplatz am Bahnhof beschädigt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Ersten Informationen zufolge wurde der VW auf einem der hinteren Stellplätze des Parkplatzes abgestellt. Bei einem mutmaßlichen Parkvorgang wurde der VW an der hinteren linken Stoßstange von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell