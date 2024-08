POL-GÖ: (320/2024) Taxi erfasst Fußgängerin am Theaterplatz - Seniorin schwer verletzt

Göttingen (ots) - Walkenried, Ortsteil Zorge, Walkenrieder Straße Zwischen Donnerstag, 15.08. (19.00 Uhr), und Freitag, 16.08. (7.00 Uhr) ZORGE (jk) - Von einem Grundstück an der Walkenrieder Straße in Zorge (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der vergangenen Woche ein gelbes Fahrrad der Marke Ghost Tacana 500 LE mit blauer Federgabel entwendet. Die Tat ...

mehr