Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrere Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Bremerhaven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind am Samstagmorgen, 20. Juli, sechs Personen in Bremerhaven-Mitte leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-jähriger BMW-Fahrer gegen 10 Uhr die Lloydstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Bürgermeister-Smidt-Straße missachtete der Bremerhavener offenbar die rote Ampel. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem Linienbus, der die Bürgermeister-Smidt-Straße in nördlicher Richtung befuhr. Neben den beiden Fahrzeugführern zogen sich vier Businsassen leichte Verletzungen zu. Der BMW-Fahrer und drei Fahrgäste wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven für weitere Untersuchungen dem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall stark beschädigt. Das Auto des Verursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten die Polizeibeamten den Kreuzungsbereich und leiteten den Verkehr ab. Die Fahrbahn an der Unfallstelle musste von einem Spezialunternehmen gereinigt werden, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell